Тухель верит, что Вернер может играть лучше
05:37
Главный тренер «Челси» Томас Тухель признался, что нападающий Тимо Вернер может играть лучше.
«Вернер не был до конца доволен своими выступлениями в начале сезона, и мы не были до конца счастливы, поэтому знаем, что он может играть намного более опасно и быть гораздо более опасной угрозой, чем был... Я вижу его в последнее время на тренировках более расслабленным, его движения гораздо плавнее», — цитирует SI Тухеля.
В этом сезоне Вернер сыграл в 5 матчах во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.
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