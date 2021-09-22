Тухель верит, что Вернер может играть лучше

Главный тренер «Челси» Томас Тухель признался, что нападающий Тимо Вернер может играть лучше.

«Вернер не был до конца доволен своими выступлениями в начале сезона, и мы не были до конца счастливы, поэтому знаем, что он может играть намного более опасно и быть гораздо более опасной угрозой, чем был... Я вижу его в последнее время на тренировках более расслабленным, его движения гораздо плавнее», — цитирует SI Тухеля.

В этом сезоне Вернер сыграл в 5 матчах во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.