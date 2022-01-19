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Сегодня, 03:13

Тухель сравнил с поражением ничью с «Брайтоном»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после ничьей с «Брайтоном» (1:1) в матче 24-го тура АПЛ отметил, что у него есть ощущение поражения, несмотря на ничейный результат.

18&nbsp;января. &laquo;Брайтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. «Челси» не смог обыграть «Брайтон»

«Мне сложно анализировать подобные матчи. Мы с уважением относимся к сегодняшнему сопернику и понимаем, что играть на этом стадионе всегда сложно. Для хозяев этот матч был сродни кубковому, и реакция трибун после финального свистка подтверждает это.

У нас было ощущение, что сегодня мы проиграли. Однако в этом нет ничего сверхъестественного, и я уверен, что любому другому клубу будет невероятно сложно набрать очки здесь.

Даже в оптимальных кондициях это была бы непростая задача для нас, а в текущем состоянии команды и подавно. Мы столкнулись с множеством трудностей, и я не могу обвинить свою команду в чем-то. Дело не в том, что мы не стремились выиграть. Нам повезло повести в счете, и мы могли бы развить преимущество, забив второй, но нам это не удалось, и мы знаем, в чем причина этого. Безусловно, мы должны требовать от команды максимума, но на данном этапе все складывается слишком сложно", — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.

Источник: https://www.chelseafc.com/ru/news/2022/01/18/tuchel-reacts-to-brighton-draw
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«Челси» не смог обыграть «Брайтон»
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 22 18 2 2 54-13 56
2
 Ливерпуль 21 13 6 2 55-18 45
3
 Челси 23 12 8 3 46-18 44
4
 Вест Хэм 22 11 4 7 41-30 37
5
 Арсенал 20 11 2 7 33-25 35
6
 Тоттенхэм 18 10 3 5 23-20 33
7
 МЮ 20 9 5 6 32-29 32
8
 Вулверхэмптон 20 9 4 7 17-15 31
9
 Брайтон 21 6 11 4 22-22 29
10
 Лестер 18 7 4 7 31-33 25
11
 Кр. Пэлас 21 5 9 7 30-31 24
12
 Саутгемптон 21 5 9 7 25-33 24
13
 Астон Вилла 20 7 2 11 27-32 23
14
 Брентфорд 21 6 5 10 24-33 23
15
 Лидс 20 5 7 8 24-39 22
16
 Эвертон 19 5 4 10 24-34 19
17
 Уотфорд 19 4 2 13 23-37 14
18
 Норвич 21 3 4 14 10-45 13
19
 Ньюкасл 20 1 9 10 20-43 12
20
 Бернли 17 1 8 8 16-27 11
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38 тур
18.01 23:00
Брайтон – Челси
 1 : 1
8.02 22:45
Вест Хэм – Уотфорд
 - : -
8.02 22:45
Ньюкасл – Эвертон
 - : -
8.02 23:00
Бернли – МЮ
 - : -
9.02 22:45
Норвич – Кр. Пэлас
 - : -
9.02 22:45
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
9.02 22:45
Ман. Сити – Брентфорд
 - : -
9.02 23:00
Астон Вилла – Лидс
 - : -
10.02 22:45
Вулверхэмптон – Арсенал
 - : -
10.02 22:45
Ливерпуль – Лестер
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 18 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
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Арсенал

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