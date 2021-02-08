Тухель считает, что Вернер становится все сильнее с каждой игрой «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель подвел итоги матча 23-го тура чемпионата Англии против «Шеффилд Юнайтед» (2:1).

«За этой игрой было непросто смотреть. Многое могло произойти, много длинных мячей и навесов. Мы могли контролировать игру на половине поля соперника в течение многих минут, но затем получали заброс на свою половину.

Вернере сегодня был очень силен. Он становится все сильнее и сильнее с каждой игрой. У него появилась уверенность в себе, он дает хороший результат», — приводит слова Тухеля BBC Sport.

После этого матча «Челси» с 39 очками занимает пятое место в АПЛ, «Шеффилд Юнайтед» с 11 очками — на последней строчке.