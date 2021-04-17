Тухель рассказал, за счет чего «Челси» удалось обыграть «Манчестер Сити»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал результат полуфинального матча Кубка Англии против «Манчестер Сити» (1:0).
«Мы заслужили это, и я рад, что нам удалось добиться такого результата не за счет везения, а исключительно по делу. Мы не отсиживались в собственной штрафной против «Сити» в надежде не пропустить, и это стало возможным благодаря пониманию и чувству единства в команде.
Мы играем как единое целое, и каждый готов постоять за своего партнера и подстраховать его. Мы продемонстрировали смелую игру и были великолепны с мячом.
Мы одержали заслуженную победу над одной из лучших команд мира под руководством лучшего тренера, и это станет серьезным стимулом для нашего дальнейшего развития. У нас очень молодая команда, и этот опыт будет для нас невероятно полезен", — цитирует Тухеля официальный сайт клуба.
В финале «Челси» встретится с победителем матча «Лестер» — «Саутгемптон», который состоится завтра, 18 апреля. Начало встречи — в 20.30 (мск).
Методология
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.chelseafc.com/ru/news/2021/04/17/tuchel-reacts-to-fa-cup-win-against-manchester-city
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