Тухель рассказал, за счет чего «Челси» удалось обыграть «Манчестер Сити»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал результат полуфинального матча Кубка Англии против «Манчестер Сити» (1:0).

«Мы заслужили это, и я рад, что нам удалось добиться такого результата не за счет везения, а исключительно по делу. Мы не отсиживались в собственной штрафной против «Сити» в надежде не пропустить, и это стало возможным благодаря пониманию и чувству единства в команде.

Мы играем как единое целое, и каждый готов постоять за своего партнера и подстраховать его. Мы продемонстрировали смелую игру и были великолепны с мячом.

Мы одержали заслуженную победу над одной из лучших команд мира под руководством лучшего тренера, и это станет серьезным стимулом для нашего дальнейшего развития. У нас очень молодая команда, и этот опыт будет для нас невероятно полезен", — цитирует Тухеля официальный сайт клуба.

В финале «Челси» встретится с победителем матча «Лестер» — «Саутгемптон», который состоится завтра, 18 апреля. Начало встречи — в 20.30 (мск).