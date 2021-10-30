Тухель рассказал, за счет чего «Челси» смог победить «Ньюкасл»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о победе над «Ньюкаслом» (3:0) в матче 10-го тура чемпионата Англии.

«Это была сложная игра для «Ньюкасла», потому что мы играли отлично. Мы вложили много усилий в создание моментов, качественно защищались, они полагались на длинные передачи, пытались сбить ритм игры и защищаться.

Иногда все заканчивается тем, что ты пропускаешь после ошибки, стандарта или чего бы то ни было, и все оценивают игру по-другому", — приводит слова Тухеля Football.London.

«Челси» набрал 25 очков и занимает первое место в таблице АПЛ. У «Ньюкасла» 4 очка и 19-я позиция.