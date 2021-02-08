Тухель рассказал о восстановлении защитника «Челси» Силвы

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, как проходит восстановление защитника Тиагу Силвы.

«Делаем все возможное. Он пропустит Кубок Англии. Ему нужно несколько дней на восстановление. Сейчас надеемся на его возвращение к матчу с «Саутгемптоном». Я хорошо знаю Тиаго и уверен, что он вернется в строй, как можно быстрее. При мышечных повреждениях не стоит рисковать», — цитирует Тухеля официальный сайт «синих».

36-летний бразилец был травмирован в матче 22-го тура с «Тоттенхэмом» (1:0) и был заменен в первом тайме. В этом сезоне он провел 17 матчей в АПЛ, забив 2 гола.