Тухель рассказал о важности сохранения Рюдигера в «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель высказался по поводу будущего защитника Антонио Рюдигера. Его контракт с клубом истекает этим летом.

«Я не раз говорил, насколько он важен. Общение и переговоры продолжаются, поэтому новостей нет», — сказал Тухель на пресс-конференции.

В футболисте заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «ПСЖ» и «Бавария». Клубы хотят подписать его летом в качестве свободного агента. Сам защитник хотел бы перейти в «Реал», но мадридский клуб в нем не заинтересован.

В нынешнем сезоне Рюдигер забил три мяча и отдал четыре результативные передачи в 30 матчах за «Челси».