Тухель рассказал о степени травмы Ковачича

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о травме полузащитника Матео Ковачича.

«Мы получили очень неприятные новости. Матео травмировался на последней минуте тренировки. У него травма подколенного сухожилия, он пропустит несколько недель. На следующей неделе он точно не будет играть, а это значит, что он сможет помочь нам только после паузы на матчи сборных. Надеюсь, что он успеет восстановиться к этому времени. Ковачич немного переусердствовал на тренировке, так что в том, что он травмировался, есть и моя вина», — приводит Sky Sports слова Тухеля.

В сезоне-2021/22 Ковачич провел 13 матчей за «Челси», на его счету 1 гол и 5 результативных передач. Ранее сообщалось, что 27-летний хорват может пропустить игру отборочного турнира ЧМ-2022 против России (14 ноября, 17.00 мск) из-за травмы.