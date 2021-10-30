Тухель рассказал о степени травмы Ковачича
Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о травме полузащитника Матео Ковачича.
«Мы получили очень неприятные новости. Матео травмировался на последней минуте тренировки. У него травма подколенного сухожилия, он пропустит несколько недель. На следующей неделе он точно не будет играть, а это значит, что он сможет помочь нам только после паузы на матчи сборных. Надеюсь, что он успеет восстановиться к этому времени. Ковачич немного переусердствовал на тренировке, так что в том, что он травмировался, есть и моя вина», — приводит Sky Sports слова Тухеля.
В сезоне-2021/22 Ковачич провел 13 матчей за «Челси», на его счету 1 гол и 5 результативных передач. Ранее сообщалось, что 27-летний хорват может пропустить игру отборочного турнира ЧМ-2022 против России (14 ноября, 17.00 мск) из-за травмы.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/12040/12454134/mateo-kovacic-thomas-tuchel-says-chelsea-midfielder-could-miss-some-weeks-with-a-hamstring-injury
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю