Тухель рассказал о настрое игроков «Челси» на матч с «Ливерпулем» в Кубке лиги

Главный тренер «Челси» Томас Тухель перед финалом Кубка лиги с «Ливерпулем» рассказал о настрое команды.

«У нас уже были непростые матчи против «Ливерпуля». Последние три вроде завершились вничью. Как-нибудь мы добьемся победы, мы знаем, сколько сил заберет матч с ними. «Ливеруплю» с нами будет тоже непросто. Приятно провести такой матч в финале», — цитирует Тухеля Football London.

27 февраля команды проведут финальный матч турнира. Начало — в 19.30 (мск).