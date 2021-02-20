Тухель рассказал о будущем Жиру в «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о будущем нападающего Оливье Жиру, чей контракт истекает по окончании сезона-2020/21.

«Мы еще не приняли решения по его контракту, потому что еще рано, к тому же, я работаю с командой всего три недели. Сейчас я могу сказать, что очень рад иметь в команде такого футболиста. Оливье — один из лучших нападающих в штрафной, физически сильный, с отличным первым касанием и ударом головой. Жиру — ключевая фигура. Может, он не играет весь матч, но его поведение и опыт помогают команде каждый день», — цитирует Goal Тухеля.

В сезоне-2020/21 Жиру забил 10 мячей в 21 матче за «Челси». Контракт 34-летнего француза действует до конца июня 2021 года.