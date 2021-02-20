Тухель рассказал о будущем Жиру в «Челси»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о будущем нападающего Оливье Жиру, чей контракт истекает по окончании сезона-2020/21.
«Мы еще не приняли решения по его контракту, потому что еще рано, к тому же, я работаю с командой всего три недели. Сейчас я могу сказать, что очень рад иметь в команде такого футболиста. Оливье — один из лучших нападающих в штрафной, физически сильный, с отличным первым касанием и ударом головой. Жиру — ключевая фигура. Может, он не играет весь матч, но его поведение и опыт помогают команде каждый день», — цитирует Goal Тухеля.
В сезоне-2020/21 Жиру забил 10 мячей в 21 матче за «Челси». Контракт 34-летнего француза действует до конца июня 2021 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/tuchel-no-decision-has-been-made-on-girouds-chelsea-future/5vk1ag7he5dc1lx4jq4tl98d2
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