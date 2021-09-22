Тухель рассказал, когда Менди вернется на поле

Главный тренер «Челси» Томас Тухель накануне матча 1/16 финала Кубка лиги против «Астон Виллы» рассказал о состоянии голкипера Эдуара Менди. Вратарь не играл в минувшие выходные против «Тоттенхэма» из-за травмы.

«Завтра Менди не сможет сыграть. Он еще не приступил к тренировкам, однако мы постараемся ускорить процесс к матчу в субботу, чтобы он смог вернуться к индивидуальным занятиям, и надеюсь, в четверг он сможет тренироваться с командой, но сейчас еще рано.

Я думаю, в субботу есть шанс выпустить его, однако, если торопиться, то можно спровоцировать новые боли, и ему требуется время. Мы будем смотреть по ситуации. Надеюсь, в четверг он сможет присоединиться к команде, и, если все будет хорошо, он может быть готов к субботе. Но на данный момент я не могу точно сказать", — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.