Тухель рассказал, что мечтал поработать в одной команде с Канте

Новый главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением о составе команды и рассказал о своем желании поработать с полузащитником Н`Голо Канте.

«Интересно приходить в команду в середине сезона. Я знаю многих: Кая Хаверца, Тимо Вернера, Тони Рюдигера. Я много лет хотел получить себе в команду Н`Голо Канте, и вот он наконец у меня. Я слежу за АПЛ много лет, у меня есть четкая картина, представление о том, на что способен «Челси», — приводит Goal слова Тухеля.

Тухель возглавил «Челси» 26 января после увольнения из команды Фрэнка Лэмпарда. 27 января немецкий специалист провел свой первый матч в команде — «синие» сыграли вничью с «Вулверхэмптоном» (0:0) в рамках 20-го тура чемпионата Англии.