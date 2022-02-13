Тухель рассказал, что Маунт получил серьезную травму лодыжки в финале клубного чемпионата мира

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о травме полузащитника Мэйсона Маунта в финале клубного чемпионата мира против «Палмейраса» (2:1 доп.вр.).

23-летний англичанин был заменен на 32-й минуте, вместо него на поле вышел Кристиан Пулишич.

«Мэйсон и Сезар Аспиликуэта побежали на дальнюю штангу, соперник упал Маунту на лодыжку. Судя по всему, он серьезно повредил связки. Маунт подошел ко мне и сказал, что у него что-то не в порядке и он не уверен, что готов продолжать матч. Поэтому нам пришлось заменить его», — приводит Sky Sports слова Тухеля.

Вчера, 12 февраля «Челси» впервые в своей истории выиграл клубный чемпионат мира. В 2012 году команда дошла до финала, но проиграла «Коринтиансу» (0:1).