Тухель рад, что Кейн остался в «Тоттенхэме»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что он рад тому, что форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн не стал покидать клуб в летнее трансферное окно.
«Я думал, что он перейдет в «Манчестер Сити». Я не был напуган, но, если бы это случилось, мне было бы интересно посмотреть, как бы изменилась игра «Сити». Мы никого не боимся. Мы принимаем любых соперников, и «Ман Сити», и «Ливерпуль». Это сильные команды, с ними хочется соревноваться. Нормально, что они ведут борьбу за лучших футболистов. С другой стороны, я рад, что Кейн остался, что есть игроки, которые выступают только за один клуб. Харри ассоциируется со своей командой, как Месси ассоциируется с «Барселоной», и теперь трудно понимать, что он играет в другом месте. Так же будет и с Кейном, если он сменит клуб», — приводит Goal слова Тухеля.
В летнее трансферное окно сообщалось, что 28-летний Кейн близок к переходу в «Манчестер Сити».
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Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/i-thought-he-was-going-to-man-city-tuchel-glad-to-see-kane/1xer06m4en4n41ejvdoij2tcke
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