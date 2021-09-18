Тухель рад, что Кейн остался в «Тоттенхэме»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что он рад тому, что форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн не стал покидать клуб в летнее трансферное окно.

«Я думал, что он перейдет в «Манчестер Сити». Я не был напуган, но, если бы это случилось, мне было бы интересно посмотреть, как бы изменилась игра «Сити». Мы никого не боимся. Мы принимаем любых соперников, и «Ман Сити», и «Ливерпуль». Это сильные команды, с ними хочется соревноваться. Нормально, что они ведут борьбу за лучших футболистов. С другой стороны, я рад, что Кейн остался, что есть игроки, которые выступают только за один клуб. Харри ассоциируется со своей командой, как Месси ассоциируется с «Барселоной», и теперь трудно понимать, что он играет в другом месте. Так же будет и с Кейном, если он сменит клуб», — приводит Goal слова Тухеля.

В летнее трансферное окно сообщалось, что 28-летний Кейн близок к переходу в «Манчестер Сити».