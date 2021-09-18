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Тухель рад, что Кейн остался в «Тоттенхэме»

08:26
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что он рад тому, что форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн не стал покидать клуб в летнее трансферное окно.

«Я думал, что он перейдет в «Манчестер Сити». Я не был напуган, но, если бы это случилось, мне было бы интересно посмотреть, как бы изменилась игра «Сити». Мы никого не боимся. Мы принимаем любых соперников, и «Ман Сити», и «Ливерпуль». Это сильные команды, с ними хочется соревноваться. Нормально, что они ведут борьбу за лучших футболистов. С другой стороны, я рад, что Кейн остался, что есть игроки, которые выступают только за один клуб. Харри ассоциируется со своей командой, как Месси ассоциируется с «Барселоной», и теперь трудно понимать, что он играет в другом месте. Так же будет и с Кейном, если он сменит клуб», — приводит Goal слова Тухеля.

В летнее трансферное окно сообщалось, что 28-летний Кейн близок к переходу в «Манчестер Сити».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/i-thought-he-was-going-to-man-city-tuchel-glad-to-see-kane/1xer06m4en4n41ejvdoij2tcke

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Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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