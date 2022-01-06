Тухель прокомментировал травмы Аспиликуэты и Хаверца

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после матча 1/2 финала Кубка английской лиги с «Тоттенхэмом» (2:0) высказался о травмированных игроках команды.

«Обеспокоен травмами. Аспиликуэта говорит, что у него просто судороги и не было повреждения, это хорошие новости. Мы полностью доверяем ему и будем надеяться, что все обстоит именно так.

У Хаверца проблема с пальцем. У него перелом, это ужасно и он играл через боль. Он смог дотерпеть до перерыва, но затем нам пришлось сделать замену», — цитирует Тухеля пресс-служба «Челси».

«Челси» занимает 2-е место, набрав 43 балла в 21 матче АПЛ.