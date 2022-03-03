Главный тренер «Челси» Томас Тухель после победы над «Лутон Таун» (3:2) в 1/8 финала Кубка Англии признался, что новость о смене владельца клуба сказалась на команде.

«Безусловно, все игроки следят за новостями в интернете и смотрят телевизор, но мы по-прежнему сконцентрированы исключительно на спорте. Возможно, на каждого эта новость повлияла в разной степени, но нам необходимо сосредоточиться на футболе, и сегодня нам удалось это сделать и добыть победу.

Я не слишком беспокоюсь по поводу изменений. Чувствую себя на своем месте и надеюсь на лучшее. Всегда стараюсь не переживать о тех вещах, которые не могу изменить. Клуб столкнулся с большими переменами, но я никогда не боялся их. Я должен заниматься только тем, что зависит от меня, и это моя команда в Кобхэме", — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.

В среду, 2 марта, Абрамович объявил о продаже футбольного клуба «Челси».