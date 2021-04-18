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Тухель прокомментировал победу над «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии

05:23
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель подвел итоги полуфинала Кубка Англии против «Манчестер Сити» (1:0).

«Это было очень сильное выступление. Я очень счастлив и горжусь командой. В первом тайме мы отыграли отличные 35 минут. Затем мы сыграли сильно еще 30 минут и вырвались вперед. Ребята готовы прикрыть друг друга, если кто-то проиграет дуэль. Мы хотели быть храбрыми с мячом и без него, и мы сделали это», — приводит слова Тухеля BBC Sport.

В финале «Челси» встретится с победителем пары «Лестер» — «Саутгемптон».

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