Тухель прокомментировал победу «Челси» в матче с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель подвел итоги матча 24-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (2:0).

«Мне понравился первый тайм, в котором мы играли смело, много проводили времени в чужой штрафной и наносили много ударов. На протяжении всего матча нам не хватало точности в последнем отрезке, так что принятие решений может быть более смертоносным, точным и решительным, чтобы увеличить наши шансы. Если мы действительно поменяем схему, я думаю, что мы сможем и должны быть гибкими, если это необходимо», — приводит слова Тухеля Sky Sports.

После этого матча «Челси» с 42 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Ньюкасл» с 25 очками — на 17-й строчке.

20 февраля команда Томаса Тухеля сыграет в гостях против «Саутгемптона» в АПЛ. «Ньюкасл» 21 февраля на выезде проведет матч с «Манчестер Юнайтед».