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Сегодня, 02:33

Тухель прокомментировал победу «Челси» над «Лутон Таун»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после победы над «Лутон Таун» (3:2) в 1/8 финала Кубка Англии отметил, что игра получилась непростой.

«Нам пришлось нелегко после финала на «Уэмбли». Игроки получили день отдыха, но после него нам необходимо было переключиться и настроиться на новые вызовы в другом турнире. Сегодня у нас было много перестановок, и в отсутствие некоторых игроков защиты на поле был совершенно новый состав.

В последние дни, а в особенности сегодня, вокруг клуба было слишком много информационной шумихи, поэтому нам было непросто сконцентрироваться на футболе. Мы пропустили в самом начале встречи, но после этого имели серьезные шансы не только сравнять счет, но и выйти вперед", — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.

«Челси» вышел в 1/4 финала Кубка Англии. Соперник «синих» определится в результате жеребьевки.

Источник: https://www.chelseafc.com/ru/news/2022/03/02/tuchel-reflects-on-winning-deservedly--big-news-and-staying-focu
Футбол
ФК Челси
Томас Тухель
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2
 Ливерпуль 26 18 6 2 70-20 60
3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
4
 МЮ 27 13 8 6 44-34 47
5
 Арсенал 24 14 3 7 38-27 45
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 Вест Хэм 27 13 6 8 46-34 45
7
 Тоттенхэм 25 13 3 9 35-32 42
8
 Вулверхэмптон 26 12 4 10 24-21 40
9
 Саутгемптон 26 8 11 7 34-37 35
10
 Брайтон 26 7 12 7 25-30 33
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 Лестер 24 8 6 10 39-43 30
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 Кр. Пэлас 27 6 12 9 37-38 30
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16
 Лидс 26 5 8 13 29-60 23
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 Эвертон 24 6 4 14 28-41 22
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 Норвич 26 4 5 17 15-55 17
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 2 : 0
26.02 15:30
Лидс – Тоттенхэм
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Брентфорд – Ньюкасл
 0 : 2
26.02 18:00
Кр. Пэлас – Бернли
 1 : 1
26.02 18:00
МЮ – Уотфорд
 0 : 0
26.02 18:30
Брайтон – Астон Вилла
 0 : 2
26.02 20:30
Эвертон – Ман. Сити
 0 : 1
27.02 17:00
Вест Хэм – Вулверхэмптон
 1 : 0
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Арсенал – Ливерпуль
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31.05 00:00
Челси – Лестер
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Диогу Жота

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Садио Мане

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П
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Эндрю Робертсон

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Габриэл Жезус

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Манчестер Сити

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И К Ж
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Астон Вилла

 22 1 3
Гранит Джака

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Арсенал

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Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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