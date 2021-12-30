Тухель: «После коронавируса и травм было бы глупо думать, что «Челси» сможет бороться за титул АПЛ»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель ответил на вопрос о том, сможет ли лондонская команда побороться за титул АПЛ.
«После коронавируса и травм было бы глупо думать, что «Челси» сможет бороться за титул АПЛ, — приводит слова Тухеля Daily Mail. — Любой, кто думает, что способен на это, не имея в составе 23 здоровых игроков, глуп. У нас семь случаев коронавируса. Шесть игроков выбыли на шесть или более недель. У соперников — полный состав, на тренировках все работают в полную силу, чтобы пройти через игры премьер-лиги».
После 20 туров АПЛ «Челси» набрал 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на восемь баллов.
Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10353795/Chelsea-dealt-injury-blow-Reece-James-limps-against-Brighton.html
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