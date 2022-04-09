Тухель: «Пока брак Лукаку и «Челси» не ладится, но в футболе все может измениться в мгновение ока»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением об игре форварда Ромелу Лукаку.

«Мы подписали Ромелу, потому что верили в него и все еще верим. Пока брак не ладится, надо это признать, но в футболе все может измениться в мгновение ока», — приводит слова Тухеля Repubblica.

Лукаку перешел в «Челси» летом 2021 года из «Интера». В текущем сезоне 28-летний бельгиец провел 36 матчей во всех турнирах за «Челси», в которых забил 12 голов и сделал 2 результативные передачи.