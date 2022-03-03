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Сегодня, 08:39

Тухель похвалил Вернера и Лукаку за хорошую игру в 1/8 финала Кубка Англии

Виктория Кравченко

Главный тренер «Челси» Томас Тухель подвел итоги выступления в 1/8 финала Кубка Англии против «Лутона» (3:2).

«Тимо отлично сыграл, и я рад за него. Лукаку удалось забить, поэтому они оба остались на поле. На сегодняшний день это самый важный матч для них, независимо от уровня соперника. Мы ждем от них серьезного отношения к делу, им нужно набраться уверенности», — цитирует Тухель сайт «Челси».

Вернер и Лукаку в этой встрече отметились голами.

«Челси» вышел в 1/4 финала Кубка Англии. Соперник синих определится в результате жеребьевки.

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3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
4
 МЮ 27 13 8 6 44-34 47
5
 Арсенал 24 14 3 7 38-27 45
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 Вест Хэм 27 13 6 8 46-34 45
7
 Тоттенхэм 25 13 3 9 35-32 42
8
 Вулверхэмптон 26 12 4 10 24-21 40
9
 Саутгемптон 26 8 11 7 34-37 35
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 Брайтон 26 7 12 7 25-30 33
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 Лидс 26 5 8 13 29-60 23
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 Уотфорд 26 5 4 17 25-47 19
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 Норвич 26 4 5 17 15-55 17
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Саутгемптон – Норвич
 2 : 0
26.02 15:30
Лидс – Тоттенхэм
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26.02 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 0 : 2
26.02 18:00
Кр. Пэлас – Бернли
 1 : 1
26.02 18:00
МЮ – Уотфорд
 0 : 0
26.02 18:30
Брайтон – Астон Вилла
 0 : 2
26.02 20:30
Эвертон – Ман. Сити
 0 : 1
27.02 17:00
Вест Хэм – Вулверхэмптон
 1 : 0
16.03 23:15
Арсенал – Ливерпуль
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31.05 00:00
Челси – Лестер
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

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Садио Мане

Садио Мане

Ливерпуль

 11
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 8
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 6
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 13 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 14 1 5
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