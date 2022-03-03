Тухель похвалил Вернера и Лукаку за хорошую игру в 1/8 финала Кубка Англии

Главный тренер «Челси» Томас Тухель подвел итоги выступления в 1/8 финала Кубка Англии против «Лутона» (3:2).

«Тимо отлично сыграл, и я рад за него. Лукаку удалось забить, поэтому они оба остались на поле. На сегодняшний день это самый важный матч для них, независимо от уровня соперника. Мы ждем от них серьезного отношения к делу, им нужно набраться уверенности», — цитирует Тухель сайт «Челси».

Вернер и Лукаку в этой встрече отметились голами.