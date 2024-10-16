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Тухель подпишет контракт со сборной Англии до конца июля 2026 года

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Томас Тухель.
Фото Global Look Press

Стали известны условия контракта Томаса Тухеля со сборной Англии.

По данным журналиста Фабрицио Романо, 51-летний немец заключит соглашение до конца июля 2026 года. Ожидается, что Футбольная ассоциация Англии объявит о назначении специалиста на этой неделе.

Последним местом работы Тухеля была «Бавария», которую он возглавлял с марта 2023 года по июнь 2024 года. С января 2021 года по сентябрь 2022 года немец тренировал лондонский «Челси».

Сборную Англии до июля 2024 года возглавлял Гарет Саутгейт. Он покинул команду после Евро-2024, в финале которого англичане уступили Испании (1:2). После ухода Саутгейта временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Англии стал Ли Карсли.

Футбол
Сборная Англии по футболу
Томас Тухель
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1
 Ливерпуль 7 6 0 1 13-2 18
2
 Ман. Сити 7 5 2 0 17-8 17
3
 Арсенал 7 5 2 0 15-6 17
4
 Челси 7 4 2 1 16-8 14
5
 Астон Вилла 7 4 2 1 12-9 14
6
 Брайтон 7 3 3 1 13-10 12
7
 Ньюкасл 7 3 3 1 8-7 12
8
 Фулхэм 7 3 2 2 10-8 11
9
 Тоттенхэм 7 3 1 3 14-8 10
10
 Нот. Форест 7 2 4 1 7-6 10
11
 Брентфорд 7 3 1 3 13-13 10
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13
 Борнмут 7 2 2 3 8-10 8
14
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15
 Лестер 7 1 3 3 9-12 6
16
 Эвертон 7 1 2 4 7-15 5
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 Ипсвич 7 0 4 3 6-14 4
18
 Кр. Пэлас 7 0 3 4 5-10 3
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