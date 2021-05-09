Тухель поделился мнением об успешной серии игр «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал успешную серию игр команды. Клуб одержал победу в 5 последних матчах из 7 . Последний раз «Челси» проигрывал «Порту» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Серия хороших игр, дающих нужный результат, — это лучшее, что может быть. Все мы очень устали. Каждый из нас отдает все силы без остатка. Но именно в такие напряженные периоды в играх против лучших соперников вырастает команда.

Удача, безусловно, важна, но мы вместе делаем все, чтобы склонить ее на свою сторону и использовать любые возможности для очередной большой победы. Именно так мы должны приобретать уверенность в своих силах. Это правильный путь. И уже сейчас мы начинаем готовиться к следующему матчу, который состоится в среду», – приводит слова Тухеля официальный сайт клуба.

12 мая «Челси» сыграет против «Арсенала» в 36-м туре чемпионата Англии. Начало – в 22:15 по московскому времени.