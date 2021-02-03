Тухель планирует активно использовать молодых воспитанников «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель подчеркнул, что ему нравится уровень молодых футболистов клуба. По словам специалиста, он планирует активно использовать выпускников академии в премьер-лиге.

«Это ключевой момент, меня полностью устраивает качество академии, — цитирует Sky Sports Тухеля. — Мне приятно с ними работать, потому что у них есть качество и физическая подготовка для игры в премьер-лиге.

Я знаю, как тяжело играть за «Челси», который борется за трофеи. Но это вызов, и я доволен, что все молодые парни в составе могут принять этот вызов.

Важно полагаться на них и доверять им, а не обращать внимание на их нехватку опыта. Они будут получать каждый шанс, чтобы оставить здесь свой след".