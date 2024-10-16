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Тухель ответил, останется ли Кейн капитаном сборной Англии

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Новый главный тренер сборной Англии Томас Тухель ответил на вопрос, останется ли форвард Харри Кейн капитаном национальной команды под его руководством.

«Все знают, как я отношусь к Гарри. Мне пришлось сильно постараться, чтобы привести его в «Баварию». Он уже на пути к тому, чтобы стать легендой. Слишком рано принимать такие решения. Я хочу отдать дань уважения Ли Карсли и не вмешиваться в его работу», — приводит слова Тухеля Goal.

В среду, 16 октября, Футбольная ассоциация Англии объявила о назначении Тухеля на пост главного тренера национальной команды. Немецкий специалист приступит к исполнению обязанностей с 1 января 2025 года.

Последним местом работы Тухеля была «Бавария», которую он возглавлял с марта 2023 года по июнь 2024 года. С января 2021 года по сентябрь 2022 года немец тренировал лондонский «Челси».

Харри Кейн
Футбол
Сборная Англии по футболу
Томас Тухель
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 7 6 0 1 13-2 18
2
 Ман. Сити 7 5 2 0 17-8 17
3
 Арсенал 7 5 2 0 15-6 17
4
 Челси 7 4 2 1 16-8 14
5
 Астон Вилла 7 4 2 1 12-9 14
6
 Брайтон 7 3 3 1 13-10 12
7
 Ньюкасл 7 3 3 1 8-7 12
8
 Фулхэм 7 3 2 2 10-8 11
9
 Тоттенхэм 7 3 1 3 14-8 10
10
 Нот. Форест 7 2 4 1 7-6 10
11
 Брентфорд 7 3 1 3 13-13 10
12
 Вест Хэм 7 2 2 3 10-11 8
13
 Борнмут 7 2 2 3 8-10 8
14
 МЮ 7 2 2 3 5-8 8
15
 Лестер 7 1 3 3 9-12 6
16
 Эвертон 7 1 2 4 7-15 5
17
 Ипсвич 7 0 4 3 6-14 4
18
 Кр. Пэлас 7 0 3 4 5-10 3
19
 Саутгемптон 7 0 1 6 4-15 1
20
 Вулверхэмптон 7 0 1 6 9-21 1
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Тоттенхэм – Вест Хэм
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 - : -
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Ипсвич – Эвертон
 - : -
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МЮ – Брентфорд
 - : -
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Ньюкасл – Брайтон
 - : -
19.10 17:00
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 - : -
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Букайо Сака

Арсенал

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Коул Палмер

Коул Палмер

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Уилфред Ндиди

Уилфред Ндиди

Лестер

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Фабиан Шер

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