Тухель отметил игру Канте в матче «Челси» с «Тоттенхэмом»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался об игре полузащитника Нголо Канте в матче 5-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (3:0).
Футболист отметился голом на 57-й минуте встречи.
«Канте — лучший вариант для изменения игры. Он обладает уникальной способностью менять ход встречи. Мы хотели перевести игру на половину поля соперника. Именно такой была задумка, и команда великолепно справилась с ее реализацией. Канте — игрок высочайшего уровня», — цитирует Тухеля официальный сайт «Челси».
В этом сезоне 30-летний француз провел 3 игры в АПЛ, отметившись 1 голом.
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