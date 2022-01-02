Тухель объяснил, почему решил оставить Лукаку вне заявки на матч с «Ливерпулем»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель объяснил, почему решил оставить нападающего Ромелу Лукаку вне заявки на матч 21-го тура АПЛ против «Ливерпуля».
«Вся эта ситуация стала слишком шумной, к тому же, все произошло перед матчем, так что я решил защитить нашу подготовку к игре, поэтому Лукаку сегодня нет в заявке. Конечно, у нас был разговор, мы дважды общались по этой теме с лидерами команды, но после этого поняли, что ситуация слишком шумная и до игры осталось слишком мало времени. Мы отложили принятие решения, но у нас важный матч, нужно было защитить тренировочный процесс. Должен быть полный фокус на матче, поэтому оставить Ромелу вне заявки — самое простое, что можно было сделать, поэтому мы так и поступили. Решение было трудным, но, как мне кажется, его нужно было принять», — сказал в эфире Sky Sports Тухель.
Матч «Челси» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 2 января. Начало встречи — в 19.30 (мск). 30 декабря Лукаку дал резонансное интервью, в котором заявил, что он недоволен игрой «Челси» и методами Тухеля, а также сообщил о своем желании вернуться в «Интер».
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Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/chelsea-vs-liverpool/live/446490
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