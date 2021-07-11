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Тухель обратился к руководству «Челси» с просьбой купить Холанна

09:36
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель хочет видеть в команде форварда дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна, сообщает Bild.

По данным источника, специалист обратился к руководству лондонцев с просьбой купить норвежца в летнее трансферное окно.

В минувшем сезоне Холанн провел 41 матч, в которых забил 41 гол и сделал 12 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 130 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.bild.de/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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