Тухель обратился к руководству «Челси» с просьбой купить Холанна

Главный тренер «Челси» Томас Тухель хочет видеть в команде форварда дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна, сообщает Bild.

По данным источника, специалист обратился к руководству лондонцев с просьбой купить норвежца в летнее трансферное окно.