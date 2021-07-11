Тухель обратился к руководству «Челси» с просьбой купить Холанна
09:36
Главный тренер «Челси» Томас Тухель хочет видеть в команде форварда дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна, сообщает Bild.
По данным источника, специалист обратился к руководству лондонцев с просьбой купить норвежца в летнее трансферное окно.
В минувшем сезоне Холанн провел 41 матч, в которых забил 41 гол и сделал 12 результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 130 миллионов евро.
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