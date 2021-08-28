Тухель — об удалении Джеймса: «Я не понимаю таких красных карточек в футболе»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал результат матча 3-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (1:1).
«В середине игры нас настигла целая череда неудач. Красная карточка, травма Канте... Я просто хочу поблагодарить свою команду за то, что они выстояли на одном самых крутых стадионов в мире.
Я не понимаю таких красных карточек в футболе. Никому не нравится футбол 10 на 11. Это портит дух игры, Куда было деть руку защитнику? Стоп-кадр показывает, что это была красная карточка, но мне бы хотелось, чтобы эпизод рассматривали со всех сторон. Некоторые арбитры нам объясняли, что в случае рикошета и естественного положения руки красную карточку не дают. Сейчас я окончательно запутан», — цитирует Тухеля BBC.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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