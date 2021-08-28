Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал результат матча 3-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (1:1).

«В середине игры нас настигла целая череда неудач. Красная карточка, травма Канте... Я просто хочу поблагодарить свою команду за то, что они выстояли на одном самых крутых стадионов в мире.

Я не понимаю таких красных карточек в футболе. Никому не нравится футбол 10 на 11. Это портит дух игры, Куда было деть руку защитнику? Стоп-кадр показывает, что это была красная карточка, но мне бы хотелось, чтобы эпизод рассматривали со всех сторон. Некоторые арбитры нам объясняли, что в случае рикошета и естественного положения руки красную карточку не дают. Сейчас я окончательно запутан», — цитирует Тухеля BBC.