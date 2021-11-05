Тухель о назначении Конте: «Убежден, что он сделает матчи против «Тоттенхэма» суперсложными»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал назначение Антонио Конте в «Тоттенхэм».

«Назначение Конте — хорошая новость для премьер-лиги. Это один из лучших тренеров мира. Посмотрите на его результаты, на трофеи, которые взяли его команды. Убежден, что он сделает матчи против «Тоттенхэма» суперсложными», — приводит слова Тухеля BBC.

Конте возглавил «Тоттенхэм» 2 ноября. 4 ноября итальянский специалист провел первый матч в качестве главного тренера «шпор», обыграв «Витесс» (3:2) в Лиге конференций.

7 ноября «Тоттенхэм» сыграет в АПЛ против «Эвертона». Начало — в 17.00 по московскому времени.