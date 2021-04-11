Тухель: «Хаверц никогда не станет вожаком команды, но мы и не ожидаем от него этого»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал игру полузащитника Кая Хаверца в матче 31-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (4:1). Немец отличился в АПЛ впервые с октября.

«Он обладает высочайшим классом. Все, что ему необходимо, — демонстрировать свой класс на поле. Кай никогда не станет вожаком команды, но мы и не ожидаем от него этого. Его вклад в игру заключается в его футбольных качествах.

Ему было необходимо доказать, что он способен на большее, это был вызов для него. После матча с «Порту» он получил второй шанс и сполна использовал его. Ему по-прежнему есть над чем работать в отношении реализации. Он может завершать более эффективно и приносить команде больше голов. Тем не менее, сегодня он провел отличную игру и сделал шаг вперед», — приводит слова Тухеля официальный сайт клуба.

Хаверц выступает за «Челси» с лета 2020 года. В текущем сезоне 21-летний немец провел 35 матчей за клуб, в которых забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.