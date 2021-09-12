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Тухель о дебюте Сауля за «Челси»: «Он много и сильно ошибался»

08:46
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о дебюте полузащитника Сауля в составе команды в матче 4-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (3:0).

«Я чувствовал, что ему тяжело. Он допускал серьезные ошибки, ошибался в передачах, не мог адаптироваться к интенсивности игры. Видно, что Сауль еще не до конца адаптировался. Я целиком несу ответственность за это. Я думал, что Сауль сможет выйти на поле и помочь нам. Потом я решил, что лучше его заменить, но этот матч никак не сказывается на моем мнении об этом футболисте», — приводит Sky Sports слова Тухеля.

Сауль перешел в «Челси» из «Атлетико» в конце августа 2021 года на правах аренды, лондонский клуб имеет право выкупа футболиста. В матче с «Астон Виллой» 26-летний испанец провел весь первый тайм, после чего был заменен на Жоржиньо.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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ТБ 2.5

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Спартак 3
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Иван Торопцев все материалы автора

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