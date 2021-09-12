Тухель о дебюте Сауля за «Челси»: «Он много и сильно ошибался»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о дебюте полузащитника Сауля в составе команды в матче 4-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (3:0).

«Я чувствовал, что ему тяжело. Он допускал серьезные ошибки, ошибался в передачах, не мог адаптироваться к интенсивности игры. Видно, что Сауль еще не до конца адаптировался. Я целиком несу ответственность за это. Я думал, что Сауль сможет выйти на поле и помочь нам. Потом я решил, что лучше его заменить, но этот матч никак не сказывается на моем мнении об этом футболисте», — приводит Sky Sports слова Тухеля.

Сауль перешел в «Челси» из «Атлетико» в конце августа 2021 года на правах аренды, лондонский клуб имеет право выкупа футболиста. В матче с «Астон Виллой» 26-летний испанец провел весь первый тайм, после чего был заменен на Жоржиньо.