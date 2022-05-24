Тухель недоволен результативностью нападающих «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель недоволен нападающими лондонской команды.

«Статистика, которую «Челси» получает от своих нападающих, не позволяет нам превосходить «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». А нам нужно превосходство в этой линии, если мы хотим быть ближе к двум лучшим командам лиги. Я не указываю пальцем и никого не виню, но нам нужна сверхэффективность от всех футболистов. У наших игроков действительно нет больших цифр по результативности и голевым передачам», — приводит слова Тухеля The Guardian.

«Челси» в сезоне АПЛ-2021/22 занял третье место, набрав 74 очка в 38 матчах.

Ранее Тухель поделился планами команды на летнее трансферное окно.