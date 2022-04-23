Тухель не уверен, что «Челси» попадет в топ-4 АПЛ по итогам сезона

Главный тренер «Челси» Томас Тухель не уверен, смог ли его клуб гарантировать себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Лондонцы идут на третьем месте в чемпионате Англии с отрывом в 5 очков, имея при этом матч в запасе.

«В АПЛ никогда не чувствуешь себя в безопасности. Чувство безопасности не позволяет тебе чувствовать себя на лезвии ножа, ты не можешь полноценно сконцентрироваться», — заявил Тухель на пресс-конференции.

24 апреля «Челси» примет «Вест Хэм». Отметим, в последних трех домашних матчах «синие» пропустили 10 голов.