Тухель не исключил, что Вернеру не подходит игровой стиль «Челси»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением о проблемах нападающего «синих» Тимо Вернера.
«Возможно, это наша вина. Мы много владеем мячом глубоко прессингуем соперников, поэтому для Тимо мало пространства. Сила Вернера в том, что он пользуется пространством, так что проблема может заключаться в том, что мы доминируем над соперником», — цитирует Goal Тухеля.
Вернер перешел в «Челси» из «Лейпцига» летом 2020 года за 53 миллиона евро. В сезоне-2020/21 24-летний немец забил 10 голов и отдал 9 результативных передач в 34 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/tuchel-admits-chelseas-possession-based-style-doesnt-suit/1nbk2viu91e2m1a4d0s6w8omm8
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