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Тухель не исключил, что Вернеру не подходит игровой стиль «Челси»

11:13
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением о проблемах нападающего «синих» Тимо Вернера.

«Возможно, это наша вина. Мы много владеем мячом глубоко прессингуем соперников, поэтому для Тимо мало пространства. Сила Вернера в том, что он пользуется пространством, так что проблема может заключаться в том, что мы доминируем над соперником», — цитирует Goal Тухеля.

Вернер перешел в «Челси» из «Лейпцига» летом 2020 года за 53 миллиона евро. В сезоне-2020/21 24-летний немец забил 10 голов и отдал 9 результативных передач в 34 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/tuchel-admits-chelseas-possession-based-style-doesnt-suit/1nbk2viu91e2m1a4d0s6w8omm8

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