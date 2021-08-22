Тухель назвал заслуженной победу «Челси» над «Арсеналом»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о победе команды над «Арсеналом» (2:0) в матче 2-го тура чемпионата Англии.

«В первом тайме было ощущение, что нашей игре не хватает остроты, что мы слишком пассивны. Думаю, мы подустали после недели интенсивных тренировок. Победу заслужили, но есть к чему стремиться.

Соперник перегружал то один, то другой фланг, нам приходилось преодолевать эти сложности. Но наша оборона контролировала ситуацию и мы сумели создать ряд голевых моментов.

Я очень доволен тем, как Лукаку вписался в команду. Он очень умный парень, лидер, который общается со всеми, дружелюбен и при этом готов бороться. Не ожидал слишком многого, хотел посмотреть, как он сможет подстроиться под нашу игру, и ему это удалось. Парням нравится играть вместе.

Мы здорово начали сезон, две победы в двух матчах, победа в дерби. Мы все еще в процессе трансформации и должны продолжать работу", — приводит слова Тухеля BBC Sport.

В составе победителей отличились Ромелу Лукаку и Рис Джеймс.