Тухель назвал заслуженной победу «Челси» над «Арсеналом»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о победе команды над «Арсеналом» (2:0) в матче 2-го тура чемпионата Англии.
«В первом тайме было ощущение, что нашей игре не хватает остроты, что мы слишком пассивны. Думаю, мы подустали после недели интенсивных тренировок. Победу заслужили, но есть к чему стремиться.
Соперник перегружал то один, то другой фланг, нам приходилось преодолевать эти сложности. Но наша оборона контролировала ситуацию и мы сумели создать ряд голевых моментов.
Я очень доволен тем, как Лукаку вписался в команду. Он очень умный парень, лидер, который общается со всеми, дружелюбен и при этом готов бороться. Не ожидал слишком многого, хотел посмотреть, как он сможет подстроиться под нашу игру, и ему это удалось. Парням нравится играть вместе.
Мы здорово начали сезон, две победы в двух матчах, победа в дерби. Мы все еще в процессе трансформации и должны продолжать работу", — приводит слова Тухеля BBC Sport.
В составе победителей отличились Ромелу Лукаку и Рис Джеймс.
Дополнительная информация:
https://www.bbc.com/sport/live/football/57738375?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=61228b9e3fa7c437236ba777%26%27Lukaku%20gives%20us%20something%20we%20did%20not%20have%27%262021-08-22T17%3A45%3A12.616Z&ns_fee=0&pinned_
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