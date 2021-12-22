Тухель: «Мы не можем заставлять людей вакцинироваться. Я не хочу участвовать в охоте на непривитых»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о своем отношении к футболистам, которые не привились от коронавируса.

«Мы не можем заставлять людей вакцинироваться, — приводит слова Тухеля Daily Mail. — Я не хочу участвовать в охоте на непривитых. Это выбор каждого. У футболиста может быть свое мнение. Я принял решение за себя и вакцинировался. Но я не эксперт и не тот, кто должен это комментировать».

Ранее сообщалось, что некоторые клубы АПЛ хотят, чтобы непривитые футболисты тренировались и ездили на матчи отдельно.