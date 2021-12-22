Тухель: «Мы не можем заставлять людей вакцинироваться. Я не хочу участвовать в охоте на непривитых»
Тухель рассказал о своем отношении к невакцинированным футболистам
17:53
Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о своем отношении к футболистам, которые не привились от коронавируса.
«Мы не можем заставлять людей вакцинироваться, — приводит слова Тухеля Daily Mail. — Я не хочу участвовать в охоте на непривитых. Это выбор каждого. У футболиста может быть свое мнение. Я принял решение за себя и вакцинировался. Но я не эксперт и не тот, кто должен это комментировать».
Ранее сообщалось, что некоторые клубы АПЛ хотят, чтобы непривитые футболисты тренировались и ездили на матчи отдельно.
Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10333881/Chelsea-boss-Thomas-Tuchel-insists-no-witch-hunt-clubs-unvaccinated-players.html?ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490&ito=1490
Читайте также
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю