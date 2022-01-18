Тухель: «Маунт недоволен, что не попал в стартовый состав на матч с «Манчестер Сити»

Тухель рассказал, что Маунт был недоволен тем, что не попал в стартовый состав «Челси» на матч с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, что полузащитник Мэйсон Маунт был недоволен тем, что не попал в стартовый состав на матч 22-го чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (0:1).

«Я понимаю недовольство Мэйсона, это абсолютно нормально, и все равно это остается в рамках его характера — доброго, вежливого и уважительного, — приводит слова Тухеля официальный сайт лондонского клуба. — Так что в этом нет ничего плохого, но, конечно, я понял этот недовольный взгляд«.

По словам тренера, он выбрал быстрых игроков на встречу с «Манчестер Сити».

«Мэйсон находится в команде, чтобы играть в подобных играх, но мы думали, что могли бы чаще вскрывать оборону «Манчестер Сити» с Зиешем в качестве левоногого игрока на левом фланге и с Пулишичем на правом фланге, поскольку его появление в штрафной обычно получается чуть более острым, и он чуть более быстрый, чем Маунт«.

Тренер заявил, что ему показалось, что Маунт находится не в оптимальной форме.

«Мы приняли это решение, и периодически такое может происходить. Маунт недоволен, что не попал в стартовый состав на матч с «Манчестер Сити». Но это не продлится долго, потому что все любят Мэйсона, включая меня», — сказал он.

В нынешнем сезоне 23-летний англичанин забил семь мячей и отдал шесть результативных передач в 29 матчах за лондонскую команду.

После 22 туров чемпионата Англии «Челси» набрал 43 очка и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 13 баллов.