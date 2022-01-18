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Тухель: «Маунт недоволен, что не попал в стартовый состав на матч с «Манчестер Сити»

Тухель рассказал, что Маунт был недоволен тем, что не попал в стартовый состав «Челси» на матч с «Манчестер Сити»
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, что полузащитник Мэйсон Маунт был недоволен тем, что не попал в стартовый состав на матч 22-го чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (0:1).

«Я понимаю недовольство Мэйсона, это абсолютно нормально, и все равно это остается в рамках его характера — доброго, вежливого и уважительного, — приводит слова Тухеля официальный сайт лондонского клуба. — Так что в этом нет ничего плохого, но, конечно, я понял этот недовольный взгляд«.

По словам тренера, он выбрал быстрых игроков на встречу с «Манчестер Сити».

«Мэйсон находится в команде, чтобы играть в подобных играх, но мы думали, что могли бы чаще вскрывать оборону «Манчестер Сити» с Зиешем в качестве левоногого игрока на левом фланге и с Пулишичем на правом фланге, поскольку его появление в штрафной обычно получается чуть более острым, и он чуть более быстрый, чем Маунт«.

Тренер заявил, что ему показалось, что Маунт находится не в оптимальной форме.

«Мы приняли это решение, и периодически такое может происходить. Маунт недоволен, что не попал в стартовый состав на матч с «Манчестер Сити». Но это не продлится долго, потому что все любят Мэйсона, включая меня», — сказал он.

В нынешнем сезоне 23-летний англичанин забил семь мячей и отдал шесть результативных передач в 29 матчах за лондонскую команду.

После 22 туров чемпионата Англии «Челси» набрал 43 очка и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 13 баллов.

Источник: https://www.chelseafc.com/ru/news/2022/01/18/tuchel-explains-mount-absence
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
Томас Тухель
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 22 18 2 2 54-13 56
2
 Ливерпуль 21 13 6 2 55-18 45
3
 Челси 22 12 7 3 45-17 43
4
 Вест Хэм 22 11 4 7 41-30 37
5
 Арсенал 20 11 2 7 33-25 35
6
 Тоттенхэм 18 10 3 5 23-20 33
7
 МЮ 20 9 5 6 32-29 32
8
 Вулверхэмптон 20 9 4 7 17-15 31
9
 Брайтон 20 6 10 4 21-21 28
10
 Лестер 18 7 4 7 31-33 25
11
 Кр. Пэлас 21 5 9 7 30-31 24
12
 Саутгемптон 21 5 9 7 25-33 24
13
 Астон Вилла 20 7 2 11 27-32 23
14
 Брентфорд 21 6 5 10 24-33 23
15
 Лидс 20 5 7 8 24-39 22
16
 Эвертон 19 5 4 10 24-34 19
17
 Уотфорд 19 4 2 13 23-37 14
18
 Норвич 21 3 4 14 10-45 13
19
 Ньюкасл 20 1 9 10 20-43 12
20
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14.01 23:00
Брайтон – Кр. Пэлас
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15.01 15:30
Ман. Сити – Челси
 1 : 0
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Вулверхэмптон – Саутгемптон
 3 : 1
15.01 18:00
Норвич – Эвертон
 2 : 1
15.01 18:00
Ньюкасл – Уотфорд
 1 : 1
15.01 20:30
Астон Вилла – МЮ
 2 : 2
16.01 17:00
Вест Хэм – Лидс
 2 : 3
16.01 17:00
Ливерпуль – Брентфорд
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31.05 00:00
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