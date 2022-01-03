Тухель и Лукаку в понедельник обсудят будущее игрока в «Челси»
В понедельник, 3 января, главный тренер «Челси» Томас Тухель и нападающий Ромелу Лукаку встретятся, чтобы обсудить будущее игрока. Ранее бельгийский форвард выразил недовольство своей ролью в команде и признался в любви к «Интеру», из которого ушел летом.
Игрок пропустил воскресный матч АПЛ с «Ливерпулем» (2:2) по решению тренера.
«Вернется ли Лукаку в состав на следующие игры? Посмотрим. Решим это завтра. Мы проведем встречу и проинформируем вас», — цитирует BBC Тухеля.
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