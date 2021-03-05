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Тухель, Гвардиола, Нуну и Паркер претендуют на звание лучшего тренера АПЛ в феврале

15:57
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Стали известны претенденты на звание лучшего тренера февраля в АПЛ.

В список попали Нуну Эшпириту Санту («Вулверхэмптон», 3 победы, 2 ничьих), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити», 6 побед), Скотт Паркер («Фулхэм», 2 победы, 3 ничьих, 1 поражение) и Томас Тухель («Челси», 3 победы, 3 ничьих).

В январе лучшим тренером стал Гвардьола. Тухель попал в список претендентов в первый же месяц работы с клубом.

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