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Тухель доволен первым матчем в «Челси», несмотря на ничью

23:43
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал итог матча 20-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона» (0:0).

«Я остался доволен игрой. Мы действовали интенсивно, энергично, качественно и организованно. Во втором тайме мы прибавляли минута за минутой. Жаль, не получилось забить, но, если мы продолжим играть так же, то голы придут», — цитирует BBC Тухеля.

Матч с «Вулверхэмптоном» стал для Тухеля первым в качестве главного тренера «Челси».

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/live/football/55324914

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