Тухель доволен первым матчем в «Челси», несмотря на ничью

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал итог матча 20-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона» (0:0).

«Я остался доволен игрой. Мы действовали интенсивно, энергично, качественно и организованно. Во втором тайме мы прибавляли минута за минутой. Жаль, не получилось забить, но, если мы продолжим играть так же, то голы придут», — цитирует BBC Тухеля.

Матч с «Вулверхэмптоном» стал для Тухеля первым в качестве главного тренера «Челси».