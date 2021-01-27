Тухель доволен первым матчем в «Челси», несмотря на ничью
23:43
Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал итог матча 20-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона» (0:0).
«Я остался доволен игрой. Мы действовали интенсивно, энергично, качественно и организованно. Во втором тайме мы прибавляли минута за минутой. Жаль, не получилось забить, но, если мы продолжим играть так же, то голы придут», — цитирует BBC Тухеля.
Матч с «Вулверхэмптоном» стал для Тухеля первым в качестве главного тренера «Челси».
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