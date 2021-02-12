Тухель: «Челси» явно может играть лучше»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал матч 1/8 финала Кубка Англии с «Барнсли» (1:0).

«Челси» в четвертьфинале, чувствую себя спокойно. Мы забили отличный гол, после чего соперник стал играть агрессивнее. Мы с трудом справлялись с единоборствами.



Нам дважды повезло. Кепа спас нас в первом тайме, Абрахам во втором. Было непросто, но в кубке так бывает. Не хочу быть слишком суровым с парнями. В составе было много изменений, не хватало темпа и уверенности. Мы можем лучше играть, но судить слишком строго я не хочу», — цитирует Тухеля Football.London.

В следующем раунде Кубка Англии «Челси» сыграет с «Шеффилдом». Встреча пройдет 20 февраля.