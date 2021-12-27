Тухель: «АПЛ заставила нас играть, поэтому мы играем. Здесь не защищают игроков»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель после победы в матче 19-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (3:1) раскритиковал расписание чемпионата.
«Это несправедливо. Мы лежим с болезнью уже 10 дней, но играем против команд, которые готовятся к нашим матчам неделю из-за отложенных игр. Нас заставляют играть, даже если у нас есть заразившиеся игроки. У нас новые травмы, но и это никого не остановит. Люди в офисах принимают такие решения.
Мы боремся, мы давим на наших игроков. Я с максимальным уважением отношусь к тому, что они делают. Я очень впечатлен своими игроками, но очень обеспокоен. Возможно, мы сделали большую ошибку, позволив футболистам играть после коронавируса и одной-двух тренировок. Но очевидно, что АПЛ заставила нас играть, и поэтому мы играем. Здесь не защищают игроков, потому что мы единственная лига, в которой нет пяти изменений", — приводит слова Тухеля BBC Sport.
«Челси» набрал 41 очко и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.
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