Туанзебе снова подвергся расистским оскорблениям в социальных сетях

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аксель Туанзебе подвергся расистским оскорблениям после игры 23-го тура АПЛ против «Эвертона» (3:3), сообщает Daily Mail.

23-летний англичанин вышел на поле в самой концовке матча, когда «красные дьяволы» вели в счете. Однако именно он совершил фол на 95-й минуте встречи, после которого «ириски» забили гол и сравняли счет.

После этого инцидента в Instagram Туанзебе появилась масса расистских комментариев, и это второй раз, когда защитник подвергся оскорблениям такого типа за последние 10 дней.

Впервые такое произошло после того, как «МЮ» проиграл «Шеффилд Юнайтед» (1:2) в 20-м туре АПЛ в конце января. Тогда руководство «красных дьяволов» выпустило заявление, осудив действия болельщиков.