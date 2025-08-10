Тшау в понедельник пройдет медосмотр перед переходом в «Ньюкасл»

Защитник «Милана» Малик Тшау близок к переходу в «Ньюкасл», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, 24-летний немец 11 августа пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт с английским клубом. Трансфер обойдется «сорокам» в 42 миллиона евро.

В сезоне-2024/25 Тшау провел 31 матч, в которых забил гол и сделал результативную передачу.