Трой Дини забил «Вест Хэму» свой 150-й гол в чемпионате Англии

Гол в ворота «Вест Хэма» стал 150-м в чемпионатах Англии для форварда «Уотфорда» Троя Дини. Эта статистика учитывает как премьер-лигу, так и низшие дивизионы.

Как сообщает Sky Sports, нападающий забил 123 мяча за «Уотфорд» и еще 27 — за «Уолсолл». Кроме него, только 11 футболистам удавалось забить 150 и больше мячей в лиговых соревнованиях в Англии.

32-летний англичанин в текущем сезоне провел 24 матча за «Уотфорд» и забил восемь мячей при двух голевых передачах. Дини забил на 49-й минуте и сделал счет 1:3. На 67-й минуте его заменил Андре Грэй.