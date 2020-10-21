Трой Дини намекнул на то, что мог оказаться в «Тоттенхэме» прошлым летом

Нападающий «Уотфорда» Трой Дини намекнул на то, что мог перейти в «Тоттенхэм» в минувшее трансферное окно.

— Многие клубы ищут себе запасного нападающего, — приводит talkSPORT слова Дини. — У меня было много переговоров. Я играю в «Уотфорде» уже 10 лет и знаю: когда ты становишься суперзапасным, пути назад уже нет. Мог ли я оказаться в «Тоттенхэме»? Скажем так, я виделся с Жозе Моуринью на предсезонном матче «Уотфорда» со «шпорами». Это все, что я могу сказать.

В сезоне-2019/20 Дини провел 27 матчей за «Уотфорд», на его счету 10 голов и 2 результативных передачи.