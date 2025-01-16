Троссар — о победе «Арсенала» над «Тоттенхэмом»: «Забить гол — это потрясающе особенно когда он в конечном итоге становится победным»

Нападающий «Арсенала» Леандро Троссар прокомментировал победу команды в матче 21-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (2:1).

Форвард поразил ворота «Тоттенхэма» на 44-й минуте встречи.

«Мы все знаем, что нам нужно выиграть эти матчи против «Шпор». Это великая ночь для нас. Забить гол — это потрясающе особенно когда он в конечном итоге становится победным. Я думаю, что сегодня мы могли бы забить больше, но, очевидно, мы довольны тремя очками», — цитирует Троссара TNT Sports.

«Арсенал» набрал 43 очка и расположился на 2-й строчке в турнирной таблице, «Тоттенхэм» идет 13-м с 24 баллами.