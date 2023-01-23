Троссар поделился эмоциями от дебюта за «Арсенал» в матче с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Леандро Троссар поделился эмоциями от дебюта за «Арсенал» в матче 21-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» (3:2).

28-летний бельгиец вышел на замену на 82-й минуте встречи, которая проходила на домашнем для лондонцев стадионе «Эмирейтс».

«Рад встрече с вами, «канониры»! Большая победа и невероятная атмосфера!» — написал в соцсетях Троссар.

Форвард перешел в «Арсенал» из «Брайтона» 20 января, сумма трансфера составила 24 миллиона евро.